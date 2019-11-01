В Мурманской областной научной библиотеке хотят создать планетарий

СЕГОДНЯ 08:40 2019-11-01T08:40:52+03:00

Мурманский планетарий будет скромнее брата в Санкт-Петербурге. Но северяне и этому рады - сейчас в городе нет подобного места. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Место под него появится, когда из здания съедет театр кукол

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Еще несколько лет назад в Мурманске был планетарий - его по своей инициативе создала семья, которая мечтала показать детям, да и взрослым, красоту космоса. Но финансовые трудности заставили планетарий закрыться.

Теперь в столице Заполярья нет подобного места, где можно было бы полюбоваться на звезды, узнать про кометы и черные дыры. Но ситуация может поменяться. Напомним, еще весной заговорили о том, что планетарий может появиться на базе областной научной библиотеки.

Сейчас эту тему подняли снова на приеме у депутата Госдумы от Мурманской области Алексея Веллера.

- Весьма рад был видеть Валентину Александровну Булычеву, руководителя клуба любителей астрономии "Орион". Чуть больше года назад мы с ней начали совместное движение в вопросе создания в Мурманске планетария. Было принято решение, что планетарий будет создан на базе областной научной библиотеки, - сообщил Алексей Борисович.

Место для него появится, когда театр кукол, что делит с "научкой" здание на улице Софьи Перовской, съедет в бывший Дом офицеров. Здесь почти закончена реконструкция.

- Надеюсь, что с приходом нового министра культуры ранее принятое решение не будет изменено и будет успешно реализовано в кратчайшие сроки, в контакте и с учетом мнения наших общественных энтузиастов - любителей астрономии! - уточнил депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU