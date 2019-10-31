В кинотеатрах Мурманска у зрителей теперь проверяют паспорт

СЕГОДНЯ 17:00 2019-10-31T17:26:52+03:00

Теперь кассиры и контролеры кинотеатра вправе попросить паспорт у зрителя, если они засомневались в его возрасте. Фото: vk.com/kinomurmansk.

Но только у тех, кто идет на сеансы «18+»

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Если раньше 16-летний подросток с попкорном в руках мог легко прошмыгнуть на фильм с рейтингом 18+, то теперь такой номер не прокатит.

29 октября вступили в силу поправки к федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», согласно которым кассиры и контролеры кинотеатра могут попросить паспорт у зрителя, если они засомневались в его возрасте. Так что теперь в мурманских кинозалах вряд ли можно будет увидеть несовершеннолетних на фильмах для взрослых. Только если работники недоглядят.

- Правила ужесточили. Теперь, даже если подростку 17 лет, мы не имеем права пропустить его на сеанс 18+. Нужен паспорт. Но, можно прийти с родителями. Они должны подтвердить документом, удостоверяющим личность, что это действительно их ребенок, - пояснила «КП» контролер одного из кинотеатров Мурманска.

Если несовершеннолетний северянин не смог подтвердить свой возраст, то стоит заранее подумать о возврате билета: деньги за него отдадут только до начала сеанса.

Чтобы проверить, работает ли поправка, проводим небольшой эксперимент. Подходим к кассиру и спрашиваем, что же делать, если тебе 18 лет, ты забыл паспорт, но очень хочешь на фильм "Джокер", у которого рейтинг как раз 18+. Фокус не удался - билет корреспонденту, который притворился школьником, продавать не стали. Хочется думать, что сейчас в разгар каникул, дети не попадут на не подходящие для них фильмы.

ИСТОЧНИК KP.RU