Мама водителя, погибшего в ДТП в Росляково, месяц назад похоронила мужа

СЕГОДНЯ 16:48 2019-10-31T16:27:24+03:00

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Дорогу Мурманск – Североморск местные жители называют не иначе как проклятой. Действительно, аварии на этой трассе случаются довольно часто и отличаются крайне трагическими последствиями. Напомним, вечером 4 октября на 11 километре автоподъезда флотской столицы BMW выехал на встречную полосу и буквально впечатался в грузовик Volvo. Тогда погибли супруги Елена и Тимур Такидзе вместе с полуторагодовалым сыном Платоном. Спустя 26 дней трагедия повторилась, правда, уже на 4 километре той же трассы. Lada Kalina выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом №105. Последний по инерции ударил ехавшую следом за виновником Kia Sorento. Стрелка спидометра у Kalina застыла на 70 километрах в час.

Водителем Lada Kalina оказался 30-летний житель Североморска Александр Дяченко, а пассажиркой 34-летняя супруга его брата Рита. У женщины остался муж и девятилетняя дочь Арина. По словам близких семьи, в этом году это не первая трагедия, которая произошла у Дяченко.

- Я знаю погибшего. Его мать сейчас находится у нас на Украине. Месяц назад похоронила мужа, который умер от рака, - написала в соцсетях Sasha Sashina.

О Рите Дяченков знакомые отзываются как об умной, красивой и доброй девушке. В то, что ни ее, ни Александра больше нет, поверить не может никто.

ИСТОЧНИК KP.RU