«Не пристегнулся!»: В Мурманске в аварии с иномаркой пострадал 12-летний подросток

СЕГОДНЯ 15:35 2019-10-31T15:25:21+03:00

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Аварийное утро 30 октября плавно перетекло в столь же насыщенное ДТП 31 октября. По-прежнему водителям не везет на съезде с Восточно-объездной дороги на улицу Планерную, где за несколько часов произошло сразу три аварии. В одной из них пострадал ребенок.

- В 8:50 31 октября на 11 километре автоподъезда к Мурманску столкнулись два легковых автомобиля. 52-летнйи водитель Kia Rio, выезжая со стоянки, не предоставил преимущество Lada Xray, которая ехала со стороны города к улице Планерной, - рассказывает инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Увы, столкновения избежать не удалось. В аварии пострадали оба водителя и 12-летний пассажир отечественного хэтчбека. По предварительной информации, подросток пренебрег ремнем безопасности. К счастью, удар оказался не очень сильный и все трое, получив от медиков амбулаторную помощь, были отпущены домой.

ИСТОЧНИК KP.RU