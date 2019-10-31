В ЗАТО Александровск привлекают северян к здоровому образу жизни через флешмобы

СЕГОДНЯ 15:03 2019-10-31T15:03:33+03:00

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Сейчас соцсети – лучшее место для пропаганды здорового образа жизни и жизни без наркотиков. И администрация ЗАТО Александровск знает об этом как никто другой. Как оказалось, северянам очень интересно участвовать в различных флешмобах.

Так, зимой в официальных аккаунтах администрации ЗАТО Александровск проводился флешмоб «Эстафета здоровья». Старт ему дал сам глава Семен Кауров, который выложил видеоролик о своем заплыве в снежногорском бассейне. Затем к акции присоединились и простые жители. Смысл в том, чтобы выполнить физические упражнения (заплыв, приседание, подтягивание и так далее) и передать эстафету следующему участнику.

- Одним из самых популярных флешмобов стала акция #затоживиярчебезнаркотиков, проводившаяся этим летом. Нужно было запечатлеть себя, друзей, свою семью за любым занятием: спорт, отдых на природе, хобби, посещение культурных мероприятий или интересных мест, и выложить фото в своих аккаунтах в соцсетях с хэштегом флешмоба, - сообщили в администрации ЗАТО Александровск. - Также с августа по октябрь северяне постили в соцсетях яркие, цепляющие баннеры с девизом «Сегодня модно быть успешным, красивым, здоровым!». Главное было добавить подпись «Если согласен, ставь лайк!».

Подобные флешмобы нужны для того, чтобы люди понимали, что можно жить ярко и интересно, не прибегая к наркотикам.

ИСТОЧНИК KP.RU