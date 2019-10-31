2019-10-31T12:44:53+03:00
Происшествия

В Мурманской области судебный пристав помогал должникам продавать имущество, незаконно снимая с него арест

Итог: 940 тысяч рублей ушли мимо кармана взыскателей
Варвара РУСЛАНОВА
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Судебный пристав переметнулся на сторону должника и превысил свои полномочия.Судебный пристав переметнулся на сторону должника и превысил свои полномочия.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Когда речь идет о долгах, то порой вся надежда возлагается на судебных приставов, которые рано или поздно вернут ваши деньги. Но в редких случаях система дает сбой.

- По версии следствия, в ноябре 2016 года заместителем начальника одного из отделов судебных приставов Мурманской области незаконно снял запрет на регистрационные действия в отношении имущества коммерческой организации, который был наложен еще в 2013 году. Его не смутило, что делом занимается другой сотрудник, да и оснований для такого решения нет, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Постановлении об отмене мер о запрете регистрационных действий было передано в Управления Росреестра региона. В итоге в 2017 году имущество было продано за 940 тысяч рублей. Деньги, разумеется, пошли не на оплату долга, сумма которого на тот момент превышала три миллиона рублей. В конце октября 2018 года заместитель начальника уволился по собственному желанию. Некрасивая история с его участия должна была кануть в лету, но вмешались сотрудники отдела противодействия коррупции УФССП Заполярья.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Предстоит выяснить мотив, который двигал подозреваемым. В ходе следствия будет проверена деятельность и иных подразделений судебных приставов области. Бывшему сотруднику ведомства грозит до 4 лет лишения свободы, - уточняют в следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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