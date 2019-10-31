Завершены поиски студентки из мончегорского коллежа
С 13 октября в Мурманской области искали 16-летнюю студентку мончегорского колледжа Оксану Кондратюк. Она ушла из общежития, и больше двух недель местоположение девушки было не известно. К счастью, 31 октября северянку отыскали живой и невредимой. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «МурманСпас».
- Местонахождение несовершеннолетней установлено, с девушкой все хорошо, она снова находится в общежитии при колледже. Каких-либо преступлений в отношении нее не совершалось, - пояснила «КП» старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.
Где же пропадала все это время Оксана Кондратюк, не уточняется.
Напомним, что сейчас в Мурманской области ищут двух мужчин: 56-летнего Вячеслава Стародубцева из поселка Зверосовхоз и 43-летнего Евгения Наволоцкого из Оленегорска. Последний ушел из дома еще в апреле, с тех пор так и не выходил на связь с близкими.
ИСТОЧНИК KP.RU