2019-10-31T12:12:43+03:00
Общество

В Мурманской области морозы до -25 градусов

Однако к выходным синоптики обещают потепление
Наталья ЛОБАНОВА
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Жителям Заполярья лучше укутаться потеплее. Фото: Надежда Пархоменко.Жителям Заполярья лучше укутаться потеплее. Фото: Надежда Пархоменко.
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Пару дней назад температура в мурманском аэропорту понизилась до -21. С тех пор морозы спадать не хотят, а наоборот, только усиливаются. В ночь на первое ноября в Заполярье обещают до -25 градусов!

- 31 октября и 1 ноября Кольский полуостров находится в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха ночью -12-17, а в центральных районах местами -20-25, днем -8-13, - передают синоптики мурманского «УГМС».

В заполярной столице сегодня днем чуть менее холодно до -9-14 градусов. Местами снег, туман, изморозь. Ветер слабый, переменных направлений. Северянам стоит быть внимательнее – на дорогах гололедица.

Тем не менее, как сообщают в группе «Погода в Мурманске» , на этих выходных все-таки потеплеет.

- Некоторое повышение температуры ожидается 2 и 3 ноября с подходом циклона. В субботу и воскресенье днем будет -4-6 градусов, - отмечают в сообществе в «Вконтакте».

А пока жителям Заполярья сегодня и завтра лучше укутаться теплее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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