В Мурманске мужчина, положивший мертвую собаку на капот внедорожника, не получит наказание за жестокое обращение с животными

СЕГОДНЯ 12:11 2019-10-31T12:12:32+03:00

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Спустя два месяца после того, как в столице Заполярья догхантер объявил войну местным зоозащитникам, сделав это крайне оригинальным способом, стало известно, по какой статье Уголовного кодекса России ему придется отвечать за свой черный юмор. Напомним, 30 августа мурманчанин водрузил на капот внедорожника, припаркованного у дома №9 по улице Мира, труп собаки с траурной лентой. Спустя сутки в полиции возбудили уголовное дело по пункту «б» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». А еще через месяц догхантер попался пьяным за рулем и поскольку это уже была его вторая подобная выходка, то он стал фигурантом еще одного статье 264.1 УК РФ.

Однако зоозащитники требовали привлечь догхантера за жестокое обращение с животными, подозревая, что оказавшаяся на капоте внедорожника собака погибла не своей смертью. Но они ошиблись…

- Согласно результатам экспертизы смерть животного не имеет насильственного характера. В связи с этим вынесен отказ в возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РФ, - сообщила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

ИСТОЧНИК KP.RU