2019-10-31T12:12:32+03:00
Происшествия

В Мурманске мужчина, положивший мертвую собаку на капот внедорожника, не получит наказание за жестокое обращение с животными

На теле пса, ставшего частью жуткого перформанс, эксперты не нашли признаков насильственной смерти
Варвара РУСЛАНОВА
Поделиться:
Собака, оказавшаяся на капоте внедорожника, умерла своей смертью. Фото: murmansk.bezformata.comСобака, оказавшаяся на капоте внедорожника, умерла своей смертью. Фото: murmansk.bezformata.com
Изменить размер текста:

Спустя два месяца после того, как в столице Заполярья догхантер объявил войну местным зоозащитникам, сделав это крайне оригинальным способом, стало известно, по какой статье Уголовного кодекса России ему придется отвечать за свой черный юмор. Напомним, 30 августа мурманчанин водрузил на капот внедорожника, припаркованного у дома №9 по улице Мира, труп собаки с траурной лентой. Спустя сутки в полиции возбудили уголовное дело по пункту «б» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». А еще через месяц догхантер попался пьяным за рулем и поскольку это уже была его вторая подобная выходка, то он стал фигурантом еще одного статье 264.1 УК РФ.

Однако зоозащитники требовали привлечь догхантера за жестокое обращение с животными, подозревая, что оказавшаяся на капоте внедорожника собака погибла не своей смертью. Но они ошиблись…

- Согласно результатам экспертизы смерть животного не имеет насильственного характера. В связи с этим вынесен отказ в возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РФ, - сообщила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коту, которого взялся спасать губернатор Мурманской области, поставили страшный диагноз
В Мурманской области судебный пристав помогал должникам продавать имущество, незаконно снимая с него арест
В Мурманской области морозы до -25 градусов
Спасенная мурманчанами обезьянка теперь живет в собственной однокомнатной квартире
Андрей Чибис: «Тариф ОМС должен учитывать географические и климатические особенности региона»
Житель Мурманска, устроивший стрельбу в центре города, не хочет в колонию
Один из щенков, которых подкинули в веткомитет по Мурманской области, обрел дом
Мурманская область в числе субъектов, где меньше всего проиндексируют плату за коммунальные услуги
Регулируемый тариф на проезд в Мурманске с 1 января 2020 года будет 37,49 рубля
Завершены поиски жителя Санкт-Петербурга, который приехал в Мурманск продавать квартиру
Глава Заозерска прокомментировал слухи о том, что его поймали пьяным за рулем
Родители четырех детей из Мурманска победили в номинации Всероссийского конкурса «Семья года»
В Мурманске норвежцы изучают, как применять отсрочку наказания для женщин, имеющих детей до 14 лет
Подростков, сломавших на Театральном бульваре в Мурманске скамейку, ищет полиция
В Зверосовхозе пропал 56-летний мужчина
В Мурманской области двое полицейских заплатили за инсценировку браконьерского вылова лосося
В Мурманск привезли фотографии 19 театральных монет
На мосту в Кандалакше загорелись сотни ярких огоньков
В Мурманске в детском саду на прогулке забыли полуторагодовалого мальчика
«Больше не придется ютиться»: Многодетная семья из Туломы получила 4-комнатную квартиру
Страшная авария: В Росляково на дороге погибли два человека
Между Мурманском и Североморском загорелся автобус №105