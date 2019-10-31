Спасенная мурманчанами обезьянка теперь живет в собственной однокомнатной квартире
Этим летом на отдыхе на Украине жители Мурманска сделали доброе дело. Они заметили обезьянку, с которой предлагали сфотографироваться туристам, и внешний вид животного смутил северян. Больно уж оно было худым и болезненным.
- Родилась она в зоопарке, но довольно быстро оказалась в руках уличного фотографа. Прожила с ним 13-15 лет, и, по всей видимости, когда начались проблемы с глазами, от обезьянки решили избавляться. Ее покупали в качестве подарка, а затем снова продавали фотографам в Анапу, неопытным хозяевам в Мурманске... Сколько точно рук сменила Лола - остается только догадываться, - рассказали зооволонтеры.
Сначала полгода она жила в Мурманск, а потом новый дом нашла в Центре помощи диким животным "Велес", что находится в Ленинградской области. Там для Лолы - так назвали нового жильца - есть все условия. А теперь у нее появилась и своя однокомнатная "квартира" - помещение, где обезьянке можно почувствовать себя вольготно. Как шутят работники центра, даже мебель есть - стулья: один для Лолы, другой для гостей. А их она готова принимать - с удовольствием садиться на колени. И будет благодарна, если ее погладят или почешут за ушком.
- Там, где она находилась, сделали надежную перегородку, поставили дверь и т.д. - пояснил руководитель "Велеса" Александр Федоров.
Сейчас Лолу пытаются выходить и окружить заботой - обезьянка практически ничего не видит.
Мурманчане спасли обезьянку Лолу.Видео: Центр "Велес"
ИСТОЧНИК KP.RU