В Мурманске пройдет национальный фестиваль «Не хлебом едины»

СЕГОДНЯ 15:45 2019-10-31T17:50:14+03:00

Всех участников ждет ярмарка народных умельцев, большой концерт и дегустация блюд

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Кольский край богат на разного рода культурные мероприятия. Так, совсем недавно в Никеле проходил международный праздник добрососедства «Без границ», а в столице Заполярья в начале октября состоялся первый городской фестиваль духовной музыки.

Следующий месяц тоже порадует северян новым событием. В Мурманске 2 ноября откроется фестиваль национальных культур «Не хлебом едины».

- В рамках мероприятия будет работать ярмарка народных умельцев, пройдет большой концерт, а также все желающие смогут попробовать различные национальные блюда, - отметили в Русском культурном центре «Рябиновый край».

Фестиваль «Не хлебом едины» организован Домом культуры Ленинского округа Мурманска совместно с центром «Рябиновый край».

Вход свободный, всех желающих ждут в 15:00 в мурманском «Доме Дружбы», ул. Подстаницкого, 1.

ИСТОЧНИК KP.RU