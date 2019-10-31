2019-10-31T09:41:03+03:00
Дом. Семья

Один из щенков, которых подкинули в веткомитет по Мурманской области, обрел дом

Еще четыре малыша тоже готовы к переезду в семью, осталось только найти им любящих и надежных хозяев
Елена МОЛОДЦОВА
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Зара стала первой из пяти подкидышей, кому улыбнулась удача. Фото: "Дом с хвостом"Зара стала первой из пяти подкидышей, кому улыбнулась удача. Фото: "Дом с хвостом"
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Неизвестные, подбросившие четырех щенков в конце сентября в комитет по ветеринарии Мурманской области, конечно, поставили пятно на репутации зоозащитников – напомним, к коробке с малышами прилагалась запаска с соответствующей подписью – но зато хвостатые сиротки попали в добрые руки. Крох забрал общественный приют Мончегорска «Дом с хвостом» и занялся устройством из дальнейшей судьбы.

- Щенки заметно подросли – им по 2,5-3 месяца и прошли карантинный срок. Им сделаны прививки. Сейчас мы ищем для них дом, - рассказывает руководитель общественного приюты «Дом с хвостом» Елена Дебеляк. - Первой, кому повезло попасть в семью, стала малышка Зара. Пусть у малышки все сложится хорошо.

Три ее брата Норд, Джой, Бублик и сестра Стеша пока остаются в приюте и ждут своего счастливого часа. Приходите с ними знакомиться! Может быть один из них и есть собака вашей мечты!

ИСТОЧНИК KP.RU

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