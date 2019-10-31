Мурманская область в числе субъектов, где меньше всего проиндексируют плату за коммунальные услуги

СЕГОДНЯ 08:42 2019-10-31T08:42:50+03:00

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В 2019 году россияне дважды получали квитанции с увеличенным суммами: из-за повышения НДС тариф на коммунальные услуги пришлось повысить и зимой, и летом.

Что готовит нам 2020-й? Пока только один рост цен, который традиционно случится летом. Правительство РФ уже опубликовало распоряжение, в котором утвердило индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год.

Жители Мурманской области могут только порадоваться: мы в числе субъектов с самым небольшим увеличением. Тариф для Заполярья - 3%. Столько же у Пермского края. Меньше только у Ненецкого автономного округа - 2,4%. Для сравнения, в Москве, Омской области, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия показатель равен 5%. В Кабардино-Балкарской Республике - 5,4%. А Чечне не повезло больше всего - 6,5%!

Напомним, что эксперты подсчитали - Мурманская область в лидерах по дороговизне коммуналки.

ИСТОЧНИК KP.RU