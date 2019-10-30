Родители четырех детей из Мурманска победили в номинации Всероссийского конкурса «Семья года»

СЕГОДНЯ 16:26 2019-10-30T16:26:44+03:00

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Порадуемся за наших земляков! Многодетная семья Баевых из Мурманска стала победителем всероссийского конкурса «Семья года». Северяне выиграли в номинации «Молодая семья». Перед тем, как отправиться в Москву за заслуженной наградой, с семьей встретился губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Желаю счастья, добра и процветания вашей большой дружной семье. Вы - пример для многих. Спасибо за активность, неравнодушие к окружающим и сохранение семейных традиций, – пожелал Андрей Чибис и подарил победителям родословную книгу. Анастасия и Иван Баевы воспитывают четырех дочерей: Анастасию, Лилию, Марию и Миладу. Во время чаепития девочки рассказали о своих увлечениях. А родители обсудили с главой региона темы, волнующие многодетные семьи Мурманской области.

Андрей Чибис поддержал идею об установке современных детских площадок в спальных микрорайонах города. Семья Баевых предложила рассмотреть возможность введения в Мурманской области бесплатного проезда в общественном транспорте для детей из многодетных семей.

На Кольском полуострове региональный этап всероссийского конкурса «Семья года» проводился уже в третий раз. И все три раза жители региона становились победителями на всероссийском уровне. В этом году выиграли Баевы, в 2018-м в номинации «Золотая семья России» победила семья Мошниковых из поселка Умба, в 2017-м в номинации «Многодетная семья» выиграла семья Халитовых из Мурманска.

ИСТОЧНИК KP.RU