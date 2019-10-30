В Мурманск привезли фотографии 19 театральных монет

СЕГОДНЯ 13:47 2019-10-30T14:05:57+03:00

Екатерина II, гоголевский Вакула и герои «Ревизора» - что еще можно разглядеть на уникальных деньгах?

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В честь Года театра в России в художественном музее столицы Заполярья создадут магию Мельпомены. Правда, весьма необычным способом.

В Мурманске открывается фотовыставка памятных монет Банка России «Магия театра». На экспозиции из 19 монет номиналом от 2 до 200 рублей можно увидеть золотые, серебряные, платиновые и палладиевые монеты различных способов чеканки. На деньгах изображены великие композиторы, драматурги, а также балетные фигуры из постановок «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик». На двух монетах исторической серии «200-летие со дня рождения Николая Гоголя» можно рассмотреть персонажей бессмертных «Ночь перед Рождеством», «Мертвые души», «Ревизор», «Шинель», «Нос».

- Золотая монета Банка России номиналом 200 рублей создана по мотивам повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством». На ней изображена царица Екатерина II на троне, перед которой у ступенек трона – молодой человек с туфельками в руках – кузнец Вакула, - рассказывает «КП» пресс-секретарь отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Ирина Чекавинская.

Музейная коллекция «Магия театра» уже посетила 19 городов, в том числе Санкт-Петербург и Архангельск. С 30 октября по 8 декабря все желающие смогут познакомиться с экспозицией по адресу: Мурманск, улица Коминтерна, 13.

ИСТОЧНИК KP.RU