2019-10-30T13:15:07+03:00
Общество

На мосту в Кандалакше загорелись сотни ярких огоньков

Художественная иллюминация будет радовать глаз в темные зимние дни
Наталья ЛОБАНОВА
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На мосту установили камеру, чтобы можно было отследить вандалов. Фото: Николай Шершнев.На мосту установили камеру, чтобы можно было отследить вандалов. Фото: Николай Шершнев.
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На Мурманскую область неумолимо надвигается полярная ночь, которая скоро окутает Заполярье темнотой. А чтобы озарить северные города светом и порадовать жителей, региональные власти уже установили 13 сверкающих конструкций. Например, в Апатитах появилась гигантская лампочка из светодиодов. А следом пешеходный мост через реку Ниву в Кандалакше озарился яркими огнями.

- Надеемся, что потраченные на иллюминацию усилия кандалакшане оценят по достоинству, и смонтированное оборудование останется нетронутым. Ведь это все было сделано на радость людям. На мосту мы на всякий случай поставили камеру, чтобы можно было отследить вандалов, - отмечает в соцсетях Алексей Чулков, который занимался установкой иллюминации.

Художественная подсветка через переправу появилась, благодаря программе «100 шагов правительства Мурманской области».

ИСТОЧНИК KP.RU

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