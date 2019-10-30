В Мурманске в детском саду на прогулке забыли полуторагодовалого мальчика

СЕГОДНЯ 12:54 2019-10-30T13:21:34+03:00

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Уследить за десятком маленьких детей, каждый из которых норовит улизнуть по своим делам, далеко не просто. Прогулка закончилась, воспитатель заводит малышей обратно в группы и вполне может не заметить, что одна кроха осталась стоять в тени деревьев, задумавшись о чем-то своем. Разумеется, это сотрудника учреждения никак не оправдывает. Тем не менее, ЧП с таким сценарием и произошло в одном из детских садов Первомайского района Мурманска этой осенью.

- Утром 8 октября женщина проходила мимо детского сада, заметила на парковке маленького ребенка и позвонила в полицию. Сотрудники правоохранительных органов приехали незамедлительно и отвели мальчика, 2018 года рождения, обратно в дошкольное учреждение. На улице без присмотра малыш пробыл недолго, - рассказывает старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова.

В надзорном ведомстве провели проверку и пришли к выводу, что в детском саду нарушили пункты 2 и 3 части 6 статьи 28 и часть 7 статьи 28 закона «Об образовании в Российской Федерации», а именно не создали безопасные условия присмотра и ухода за воспитанниками. Заведующей дошкольным учреждением уже вынесено представление устранить допущенное нарушение. А вот решение наказывать ли не внимательного воспитателя руководство детского сада примет самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU