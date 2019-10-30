Страшная авария: В Росляково на дороге погибли два человека

СЕГОДНЯ 11:50 2019-10-30T11:50:51+03:00

Скоррее всего, от удара дверь легковушки распахнулась и водитель вылетел на дорогу. Фото: УМВД по Мурманской области

В ДТП попали автобус №105 с 20 пассажирами и две легковушки

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Утро 30 октября ознаменовалась смертельной аварией под Североморском. Уже почти три часа на месте работают сотрудники дорожной полиции и следственно-оперативная группа, а движение на участке затруднено.

Сначала о случившемся было известно крайне мало. В соцсетях сообщалось лишь о большой аварии и о том, что погибшие лежат прямо на дороге.

- Около 9:00 30 октября в районе 4 километра автоподъезда к Североморску произошло ДТП. По предварительной информации, Lada Kalina, за рулем которой находился 30-летний мужчина, выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом №105. Последний по инерции ударил ехавшую следом за виновником Kia Sorento, - рассказывает заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Удар оказался мощным. Водитель Lada Kalina и его 34-летняя пассажирка погибли на месте. Одну из 20 пассажиров 105-го автобуса госпитализировали с травмами. В Kia Sorento никто не пострадал.

Почему водитель легковушки решил выехать на «встрчеку», теперь предстоит выяснить следователям. А заодно установить, были ли виновник аварии пристегнут. Судя по первым фотографиям с места трагедии, мужчина пренебрег ремнем безопасности – в противном случае шансов оказаться мертвым на проезжей части у него было бы не так много.

- Сотрудники полиции принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности дорожного движения на месте происшествия, а также для сохранения информации, необходимой для восстановления полной картины аварии, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU