«Больше не придется ютиться»: Многодетная семья из Туломы получила 4-комнатную квартиру

СЕГОДНЯ 12:18 2019-10-30T12:20:39+03:00

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29 октября многодетную семью Косимовых из Туломы ждал приятный сюрприз: им вручили ключи от новой квартиры. Северяне стояли в очереди на получение жилья около десяти лет, до этого муж с женой и шестеро детей теснились в «однушке». Теперь они будут жить в четырехкомнатной квартире.

1,2 миллиона рублей на покупку жилплощади для многодетной семьи выделили из бюджета администрации Кольского района. Квартира с ремонтом. Так, что вполне можно переезжать и справлять новоселье. Тем более, что рядом с новым домом Косимовых есть вся необходимая инфраструктура: во дворе - детская площадка, недалеко школа и детский сад, а в двух шагах сетевой супермаркет. Многодетная мама Роза Косимова до сих пор не может поверить в свое счастье. Приобрести самостоятельно более просторное жилье семья, в которой работает только муж, не могла.

- Другие многодетные семьи не останутся без нового жилья. В первую очередь будем переселять тех, кто воспитывает пять и более малышей. На эти цели выделим деньги из районного бюджета, - отметил глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

ИСТОЧНИК KP.RU