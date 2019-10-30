2019-10-30T10:09:37+03:00
Происшествия

Аварийное утро: В Мурманске произошло семь ДТП

В пробках встали автомобилисты в Первомайском районе и на Восточно-объездной дороге
Елена МОЛОДЦОВА
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На объездной кого-то занесло, а в километровой пробке пршилсоь стоять всем, кто выбрал этот маршрут. Фото: Мурманск ДТП ЧПНа объездной кого-то занесло, а в километровой пробке пршилсоь стоять всем, кто выбрал этот маршрут. Фото: Мурманск ДТП ЧП
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Снегопад, гололед и элементарная невнимательностью стали причиной почти десятка аварий в столице Заполярья. Спешащие на работу горожане встали в пробках, стараясь объехать поцеловавшиеся иномарки.

Как сообщают очевидца в группе «Мурманск ДТП ЧП», дорожно-транспортные происшествия утром 30 октября произошли на въезде в областной центр из Североморска, на Прибрежной дороге и даже на объездной, где после озера Чайка в сторону севера кто-то ушел в занос. А у торгового центра «Северное Нагорное» затор образовался из-за вставшего по середине транспортной артерии автобуса.

- 30 октября в 8:32 на перекрестке улицы Беринга и Кольского проспекта автомобиль ударил автобус, следовавший по маршруту №18. Никто не пострадал, но виновник аварии с места ДТП скрылся. Водитель автобуса не может отъехать в сторону до приезда наряд ДПС, - рассказывает инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко. – Всего за это утро произошло семь аварий.

К слову, не только из поцеловавшихся так не кстати иномарок образовались заторы. На у остановки «Улица Егорова» дорогу чистят фронтальный погрузчик и самосвал, работы развернулись почти на полторы полосы проезжей части, спровоцировав пробку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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