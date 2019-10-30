Населенный пункт в Мурманской области участвует в конкурсе на самое веселое название

СЕГОДНЯ 09:14 2019-10-30T09:14:05+03:00

В прошлом году населенным пунктом с самым веселым названием стала деревня Чуваки. Фото: tutu.ru

Африканда соревнуется с Мухоудеровкой, Бухалово и Палево

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Названия некоторых населенных пунктов нашей необъятной Родины удивляют и заставляют улыбнуться. Сервис путешествий Tutu.ru решил найти самый веселый топоним и проводит голосование.

Так, в финал уже вышли следующие села, поселки и т.д.: Мухоудеровка (Белгородская область), Хохотуй (Забайкальский край), Свиногорье (Республика Татарстан), Бухалово (Ярославская область), Палево (Сахалинская область), Мошонки (Калужская область), Мутный Материк (республика Коми), Сахарная Головка (Севастополь).

Есть также полуфиналисты, среди которых поселок Мурманской области Африканда. Соревнуется она с такими населенными пунктами, как Рюмки (Ленобласть), Дно (Псковская область), Жадины (Новгородская область), Морозилка (Архангельская область).

- В 2018 году победила деревня Чуваки из Пермского края, - уточнили авторы опроса.

Полуфинал будет длиться до 2 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU