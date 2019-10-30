Автобусы и троллейбусы в Мурманске переходят на зимнее расписание

СЕГОДНЯ 10:48 2019-10-30T10:41:16+03:00

С пятого ноября троллейбусные и автобусные маршруты поменяют свое расписание. Фото: vk.com/citymurmanskru.

Общественный транспорт теперь будет курсировать по новому графику

Изменить размер текста: A A

Несмотря на октябрь, столицу Заполярья уже укутала холодная арктическая зима. С наступлением холодов мурманчане спешат домой, по делам или на учебу, желая, чтобы нужный автобус или троллейбус пришел поскорее, и не пришлось долго морозить нос на улице. Поэтому, городской общественный транспорт переходит на зимний режим работы.

С 5 ноября троллейбусные маршруты №3, 4, 6 и 10 и автобусы №1, 5, 10А, 11, 18, 19, 27, 29, 33Р, 3Т, 4Т и 6Т переходят на зимнее расписание.

- Машин на линии станет больше, интервалы движения автобусов и троллейбусов, соответственно, сократятся, - поясняет «КП» центральный диспетчер компании «Электротранспорт» Оксана Тужикова.

С новым графиком движения уже можно ознакомиться на сайте компании.

К слову, автобус №1 стал курсировать по Мурманску в два раза чаще. «Электротранспорт» прислушался к многочисленным просьбам северных жителей и увеличил количество рейсов на этом маршруте.

ИСТОЧНИК KP.RU