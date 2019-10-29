В Мурманске посреди дороги вспыхнул внедорожник

СЕГОДНЯ 17:33 2019-10-29T17:33:52+03:00

Из-за чего автомобиль загорелся - пока что не известно. Фото: vk.com/murmansk_dtp.

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Сегодня днем мурманские автомобилисты и пешеходы могли наблюдать на улице Маклакова довольно неожиданную картину: в районе автобусной остановки «Почта» внезапно вспыхнул ярким пламенем капот кроссовера.

- Сигнал о возгорании поступил в 14.58. В 15.13 пожарные были уже на месте. Оказалось, что воспламенилась иномарка Mitsubishi Outlander. Через несколько минут было ликвидировано открытое горение, затем, в 15.19, устранили последствия, - сообщил «КП» подробности руководитель пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Сколько человек находили в машине во время пожара, и из-за чего автомобиль загорелся, пока что не известно. Тем не менее, по словам Алексея Баринова, все обошлось, и никто не пострадал.

В соцсетях строят догадки, почему подобное могло случиться.

- Или банальный поджог, или самовозгорание. А что там барахлило: автозапуск двигателя или, может, ДХО (осветительный прибор спереди автомобиля – прим. ред.) - это уже вопрос, - комментирует мурманчанин Александр Фельдман.

Другой северянин считает, что, вероятно, загорелась проводка.

- Чтобы искра вспыхнула, нужны масляные или бензиновые подтёки. А проводка могла воспламениться легко. - высказывает свое мнение местный житель Николай Черепенников.

Как бы то ни было, истинную причину возгорания теперь установит экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU