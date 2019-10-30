2019-10-30T15:21:28+03:00
Общество

В Мурманске норвежцы изучают, как применять отсрочку наказания для женщин, имеющих детей до 14 лет

Такой меры в Стране фьордов нет
Елена МОЛОДЦОВА
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На международной встрече обсуждали дальнейшее сотрудничество и перемены, которые грядут в пенитенциарной системе Норвегии.На международной встрече обсуждали дальнейшее сотрудничество и перемены, которые грядут в пенитенциарной системе Норвегии.Фото: Елена МОЛОДЦОВА
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Сотрудничеству пенитенциарных систем Мурманской области и Норвегии уже больше 20 лет. За это время обе стороны почерпнули для себя много нового. В частности полтора года назад норвежские психологи учили коллег из Заполярья, как исправлять водителей, позволяющих себе садиться за руль подшофе. На этот раз скандинавские соседи приехали в Мурманск, чтобы самим перенять опыт.

- В Норвегии нет отсрочки наказания для женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет. Наши коллеги из губернии Тренделаг ранее уже изучали этот опыт здесь, в Мурманске, и он показался им очень интересным, - отметила Кристин Саунес Франклин, старший советник Директората Службы исполнения наказаний Норвегии.

Сотрудники УФСИН по Мурманской области подробно рассказали иностранным коллегам об особенностях назначениях и исполнения отсрочки наказания и о том, как работают с семьями, где родители находятся в местах лишения свободы или имеют наказания, не связанные с лишением свободы.

- Взаимодействие с пенитенциарной системой Норвегии будет продолжено. Сейчас готовится подписание договора о сотрудничестве на следующие три года, - отметил начальник УФСИН России по Мурманской области, полковник внутренней службы Дмитрий Тарасов. – Думаю, что наше взаимодействие и дальше будет развиваться по направлениям социальной помощи, а также по исполнению наказания, связанного с изоляцией от общества. В частности будем изучать программу по снижению агрессии у осужденных и перенимать опыт подготовки их к жизни в обществе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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