2019-10-29T17:33:11+03:00
Общество

Генконсульство Норвегии в Мурманске сменило адрес и телефон

А через пару лет дипломаты надеются справить новоселье
Мария ПАШЕНКОВА
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Дом на улице Софьи Перовской опустел - дипломаты из него выехали. Но скоро в нем появятся новые сотрудники. Фото: Генконсульство Норвегии в МурманскеДом на улице Софьи Перовской опустел - дипломаты из него выехали. Но скоро в нем появятся новые сотрудники. Фото: Генконсульство Норвегии в Мурманске
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Около двух недель назад стало известно, что генеральное консульство Норвегии в Мурманске ждет новоселье. Правда, оно было с горчинкой. Здание на улице Софьи Перовской дипмиссия занимала четверть века. Но срок аренды закончился, а новый заключить для сохранения адреса не удалось.

Поэтому сотрудники консульства упаковали свои вещи и съехали. Правда, путь был не далек. Теперь дипломаты будут работать на шестом этаже в офисном здании №25 на улице Капитана Тарана. Новый телефон - (8152) 400-300.

А через меньше чем 5 лет генеральное консульство опять может отметить новоселье. Теперь уже без ложки дегтя. Для него хотят построить отдельное здание, которое будет находиться на улице Зеленая. Сейчас разрабатывается проект будущего дипломатического дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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