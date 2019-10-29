2019-10-29T16:33:17+03:00
Общество

Под Кандалакшей закопали в землю 25 кг яблок из Польши

Два ящика с фруктами планировали отправить предпринимателю из Санкт-Петербурга
Лилия АЛЬШЕВСКАЯ
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Сочные и душистые яблоки предали земле.Сочные и душистые яблоки предали земле.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Каждая новость об уничтожении санкционных продуктов - словно ножом по сердцу. Тем не менее, это не прекращается уже четвертый год. На одном из складов в Кандалакше обнаружили продукты, входящие в санкционный список. Нарушение выявили сотрудники Управления Россельхознадзора по Мурманской области во время плановой проверки. - В ходе рейда на одном из складов нашли два ящика польских яблок. Общий вес запрещенных фруктов составил 25 килограммов. Коробки были перемаркированы и готовы к отправке индивидуальному предпринимателю из Санкт-Петербурга, - сообщает Управления Россельхознадзора по Мурманской области. Представители ведомства изъяли санкционную продукцию. Яблоки закопали в землю на территории Кандалакшской перерабатывающей компании. Напомним, это далеко не первый случай уничтожения продуктов в большом объеме. За три года в стране сожгли, закопали и раздавили 26 тысяч тонн фруктов, овощей и гастрономических изделий иностранного производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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