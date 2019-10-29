В Совете депутатов Мурманска выбрали двух заместителей председателя

СЕГОДНЯ 15:46 2019-10-29T15:27:27+03:00

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Как и ожидалось, на этой неделе в Совете депутатов Мурманска решали "организационные" вопросы. Напомним, две недели назад городские парламентарии выбрали заместителя председателя - им не в первый раз стала Тамара Прямикова.

Но замов должно быть трое. Вопрос с двумя отложили на некоторый срок, но все же народные избранники пришли к единогласному решению. 29 октября ими были избраны Михаил Белошеев и Игорь Морарь. Первый уже исполнял такие обязанности, а вот для второго они в новинку.

Помимо этого стало известно, кто будет возглавлять комиссии: по бюджету и финансовому регулированию (Сергей Коробков), по нормативному регулированию и контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления (Любовь Малыгина), по экономической политике и хозяйственной деятельности (Игорь Морарь), а также по социальной политике (Антонина Климова).

Напомним, что у Мурманска уже есть глава города - им стал Андрей Сысоев. Он же председательствует в горсовете. Но пока нет главы администрации. Его имя должны были назвать 28 октября, но из-за того, что в правительстве региона не поторопились с членами комиссии для этого процесса, конкурс отложили на месяц. Причина в "белом" доме была более чем уважительная: там с 27 сентября формировали новый состав. Изменилось и число министерств с комитетами, и их руководители.

ИСТОЧНИК KP.RU