Подростки из Кировска украли три телевизора, деньги из парикмахерской и камеру видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 14:45 2019-10-29T14:45:34+03:00

Теперь подросткам придется ответить перед судом за свои преступления. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Двое кировских 17-летних подростков осенью прошлого года видимо очень страдали от скуки, поэтому решили развлечься воровством и угоном. В общем, натворили массу пакостей.

Осенним днем двое приятелей проходили мимо дома №2 по улице Мира в Кировске и заметили, что створка окна в одной из квартир на первом этаже приоткрыта. Ребята убедились, что их никто не видит, распахнули раму и залезли внутрь. Молодым людям пригляделись три телевизора, стоимостью в 11 тысяч рублей. Их подростки с собой и утащили.

- Также в период с 29 октября по 9 ноября 2018 года несовершеннолетние украли из местной парикмахерской три тысячи рублей, прихватив лежащие рядом вино и конфеты. Кроме того, один из подростков похитил камеру видеонаблюдения со здания администрации Кировска, чтобы ее продать. Северянин еще собирался угнать «Москвич», но машина попросту не завелась, - пояснила «КП» старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Следователям и полицейским удалось задержать молодых людей, ранее уже судимых. Свою вину злоумышленники признали полностью, а причиненный ущерб возместили.

Теперь подросткам, обвиняемым по статьям 158 «Кража» и 166 «Угон» Уголовного кодекса РФ, придется предстать перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU