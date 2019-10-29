В Кандалакше для воспитанников воскресной школы восстановят бывший храм Рождества Иоанна Предтечи

СЕГОДНЯ 15:17 2019-10-29T14:48:42+03:00

При поддержки северян в Кандалакше может появиться воскресная школа со столярной мастерской и подсобным хозяйством. Фото: Дмитрий Лоскутов

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На юге Кольского полуострова затеяли большое и благое дело. Создать на месте бывшего храма Рождества Иоанна Предтечи целый православный образовательный центр, в котором воспитанники воскресной школы могли бы научиться петь в церковном хоре и прислуживать батюшке во время вечернего богослужения и Литургии в алтаре храма.

- По благословению митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана, мы восстанавливаем бывший храм для служения Божественной Литургии воспитанниками воскресной школы. Рядом с ним на территории планируется организовать воскресную школу с астрономическим классом, столярную мастерскую, небольшой живой уголок с подсобным хозяйством, трапезную и кухню с просвирней, маленькую православную библиотеку с читальным залом, музей истории православия в Кандалакше и класс для церковного хора, - перечисляет настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи иерей Валентин Маснев.

Что ж масштаб впечатляет, а вот профинансировать его реализацию, по традиции, просят всем миром. Посильную сумму просят перечислить на карту Сбербанка №5469 4009 1552 7753, в сообщении указав своем имя, чтобы прихожане могли помолиться за здравие жертвователя во время Божественной Литургии.

ИСТОЧНИК KP.RU