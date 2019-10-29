2019-10-29T17:11:58+03:00
Общество

Плата за детский сад в Мурманской области не подорожает

Правительство заполярного региона решило не повышать планку и оставило цену в 2340 рублей
Наталья ЛОБАНОВА
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Северянам не придется платить за присмотр и уход за детьми еще больше.Северянам не придется платить за присмотр и уход за детьми еще больше.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Детский сад - дело ответственное. Поэтому, родителям стоит подумать наперед, сколько денег им придется отдать за то, чтобы за их крохой приглядели, пока те трудятся на работе.

29 октября правительство Мурманской области опубликовало постановление, в котором указано, сколько северные родители будут платить за детский сад в следующем году.

- Решено установить средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных государственных и муниципальных учреждениях в сумме 2 340 рублей в месяц. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, - сообщается в документе регионального правительства.

Таким образом, заполярным мамам и папам не придется думать о том, как найти дополнительные деньги на детский садик и раскошелится еще больше. Ведь в этом году родительская плата в Кольском крае также составляет 2 340 рублей, о чем говорится в постановлении местных властей за прошлый год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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