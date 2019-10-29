В Мончегорски вандалы выкинули новенький дог-бокс на помойку

СЕГОДНЯ 14:12 2019-10-29T12:52:36+03:00

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И недели не продержались новенькие урны для собачьих экскрементов, установленные в Мончегорске. Напомним, появившиеся в городе 13 дог-боксов были призваны помочь недобросовестным владельцам домашних животных убирать за своими питомцами, а в итоге стали жертвами вандалов. Одну урну неизвестные вырвали с креплений и выкинули на помойку, а вторую разрисовали из баллончика. Более того, некоторые повадились выкидывать в зеленые контейнеры пакеты с бытовым мусором.

- Первый дог-бокс вчера уже забрали, восстановили и сегодня установят уже в новом месте. На приведение в порядок второй урны нужно время – сейчас температура воздуха слишком низкая и не позволяет работать с красками и даже баллончиками, - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь администрации Мончегорска Анастасия Тимонина.

Власти ежедневно мониторят комментарии пользователей в социальных сетях по поводу этого новшества – в основном отклик положительный.

- Мы очень надеемся, что жители будут бережно относится к дог-боксам, и урны приживутся в нашем городе, - подчеркивает Анастасия.

ИСТОЧНИК KP.RU