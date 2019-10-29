В Мурманской области насчитали почти 20 тысяч безработных

СЕГОДНЯ 13:46 2019-10-29T12:48:34+03:00

По сравнению с прошлым годом безработица в Кольском крае сократилась на 3,1%. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Росстат провел исследование, в котором назвал регионы с самым высоким и самым низким показателем безработицы. Для анализа взяли данные за период с июня по август этого года.

По данным федеральной службы государственной статистики, Мурманская область оказалась в середине рейтинга по безработице, заняв 44 место.

- В Мурманской области снизился уровень безработицы до 4,6%. По сравнению с прошлым годом он сократился на 3,1%. Численность рабочей силы в заполярном регионе составила 415,1 тысяч человек. Из них 19,3 тысячи – безработные, - говорится в исследовании Росстата.

В среднем жители заполярного региона ищут работу около восьми месяцев.

Согласно Росстату, самый маленький процент безработицы – в Москве (1,3%) и Санкт-Петербурге (1,4%). А вот в Ингушетии и Чеченской республике дела обстоят хуже всего: здесь 26,2% и 13,4% незанятых граждан соответственно.

В целом по стране, уровень безработицы в июне – августе 2019 года не превышает 4,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU