В Мурманской области насчитали почти 20 тысяч безработных
Росстат провел исследование, в котором назвал регионы с самым высоким и самым низким показателем безработицы. Для анализа взяли данные за период с июня по август этого года.
По данным федеральной службы государственной статистики, Мурманская область оказалась в середине рейтинга по безработице, заняв 44 место.
- В Мурманской области снизился уровень безработицы до 4,6%. По сравнению с прошлым годом он сократился на 3,1%. Численность рабочей силы в заполярном регионе составила 415,1 тысяч человек. Из них 19,3 тысячи – безработные, - говорится в исследовании Росстата.
В среднем жители заполярного региона ищут работу около восьми месяцев.
Согласно Росстату, самый маленький процент безработицы – в Москве (1,3%) и Санкт-Петербурге (1,4%). А вот в Ингушетии и Чеченской республике дела обстоят хуже всего: здесь 26,2% и 13,4% незанятых граждан соответственно.
В целом по стране, уровень безработицы в июне – августе 2019 года не превышает 4,4%.
ИСТОЧНИК KP.RU