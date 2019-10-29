В Апатитах «золотой рыбке» оторвали хвост

СЕГОДНЯ 13:15 2019-10-29T11:36:41+03:00

Апатитчанам арт-объект нравился, да только не всем. Фото: www.mvestnik.ru

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Подарок от чистого сердца, который не так давно сделал любимому городу апатитский мастер Никита Безматерных, жители не оценили. Сначала «золотая рыбка» «приплывшая» в один из дворов понравилась горожанам. Камень, на котором она поселилась, раскрасили в синий, а апатитчане приходили фотографироваться с золотой красавицей. Но потом арт-объект приглянулся вандалам - его перекрашивали, обезображивая облик. Но в этот раз выходка оказалась не такой безобидной - «золотой рыбке» оторвали хвост.

- Шанс восстановить арт-обьект есть, но для этого ее придется демонтировать, - говорит Никита Безматерных.

Но если финансово мастер планирует уложиться всего в тысячу рублей, то физические и временные затраты несравнимо больше.

- Нужно найти бензогенератор, демонтировать «рыбку», потом очистить от краски, приварить хвост - он благо сохранился, зачистить, отрехтовать до исходного вида и нанести лак, если понадобится, то и краску, - перечисляет масштаб бедствия Никита Безматерных. - А смонтировать, это уже другая история и еще одна тысяча рублей.

Абсолютно точно - «золотая рыбка» больше не вернется в негостеприимный двор. Автор будет искать для нее новый дом.

ИСТОЧНИК KP.RU