2019-10-29T09:28:20+03:00
Политика

Новый министр по внутренней политики Мурманской области прокомментировал свое назначение

Михаил Павлов обещал не забывать родную Кандалакша
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Михаилу Павлову придется расстаться с родной Кандалакшей. Фото: Правительство Мурманской областиМихаилу Павлову придется расстаться с родной Кандалакшей. Фото: Правительство Мурманской области
Изменить размер текста:

Как и обещал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, сразу несколько финалистов конкурса «Лидеры Севера» заняли руководящие посты в обновленном правительстве региона. Один из них глава Кандалакши и Кандалакшского района Михаил Павлов. Глава Заполярья оценил его опыт участия в избирательных компаниях и работы на земле и доверил руководить важнейшим министерством.

- Эмоции переполняют. Мне оказано доверие возглавить министерство внутренней политики. Пост важный и ответственный. Сделаю все, чтобы это доверие оправдать! Но и родной город и район без внимания не оставлю. Наша команда продолжит работу, которую мы начали вместе, - прокомментировал свое назначение Михаил Павлов.

Кандалакшане буквально завалили своего главу поздравлениями в связи с повышением, но нотка грусти от расставания с таким хозяйственным и радеющим за развитие родного города и района главой чувствуется в их словах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске пропал 46-летний житель Санкт-Петербурга
В правительстве Мурманской области сократят десятки ставок
Самый крупный долг по зарплате в Мурманской области - у морского пароходства
Сломавшая в поезде Мурманск - Санкт-Петербург руку женщина отсудила 1,4 миллиона рублей
Под Алакуртти насмерть сбили лосенка
Госжилинспекцию Мурманской области возглавит лучший жилищный инспектор России
Северный флот открыл новый хоккейный сезон в Ледовом дворце Мурманска
В Мурманске мальчишек приглашают на конкурс «Мини мистер»
Андрей Чибис сохранил за собой полномочия председателя правительства Мурманской области
Губернатор Мурманской области поблагодарил чиновников-отставников за хорошую работу
В правительстве Мурманской области появился комитет по туризму
В Заполярье пришли морозы: температура в мурманском аэропорту упала до -21 градуса
Заведующая детсадом в Мурманске наняла «мертвые души» и положила в карман 1,2 миллиона рублей
У парка в Апатитах, выход из которого перегородили забором, сделают «зебру»
К зиме Мурманская область оказалась не готова!
Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области поможет семье, задыхающейся от плесени в квартире
В Мурманской области чиновника поймали пьяным за рулем
В Мурманске сбили девочку, которая шла с мамой за руку
В Оленегорске ищут мужчину со шрамом, пропавшего больше полугода назад
Города Мурманской области засверкали 13 световыми конструкциями
Андрей Чибис готов объявить состав нового правительства Мурманской области
В иномарку лидера мурманского ЛДПР въехал гость из Узбекистана
Звезда "Бумера" и "Годунова" носит лонгслив "На Севере - жить!"
Мурманск встретил первый рейс авиакомпании «Победа» северным сиянием