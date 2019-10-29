Новый министр по внутренней политики Мурманской области прокомментировал свое назначение

СЕГОДНЯ 09:46 2019-10-29T09:28:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Как и обещал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, сразу несколько финалистов конкурса «Лидеры Севера» заняли руководящие посты в обновленном правительстве региона. Один из них глава Кандалакши и Кандалакшского района Михаил Павлов. Глава Заполярья оценил его опыт участия в избирательных компаниях и работы на земле и доверил руководить важнейшим министерством.

- Эмоции переполняют. Мне оказано доверие возглавить министерство внутренней политики. Пост важный и ответственный. Сделаю все, чтобы это доверие оправдать! Но и родной город и район без внимания не оставлю. Наша команда продолжит работу, которую мы начали вместе, - прокомментировал свое назначение Михаил Павлов.

Кандалакшане буквально завалили своего главу поздравлениями в связи с повышением, но нотка грусти от расставания с таким хозяйственным и радеющим за развитие родного города и района главой чувствуется в их словах.

ИСТОЧНИК KP.RU