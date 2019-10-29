Под Алакуртти насмерть сбили лосенка

СЕГОДНЯ 10:39 2019-10-29T09:28:52+03:00

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И месяца не прошло, как на дороге к аэропорту «Мурманск» водитель боднул в бок лося – сохатый выскочил в кромешной темноте на дорогу, и вот очередное ДТП с участием лесного парнокопытного. На этот раз авария произошла на юге Мурманской области.

- 27 октября в 19:00 на 37 километр автодороги к КПП «Салла» Skoda сбила лося. Водитель не пострадал, - сообщил «КП» инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

По словам очевидцев, на трассу перед иномаркой выскочил лосенок. Парнокопытный малыш не выдержал удара с «железным конем» и погиб на месте. Собственно говоря, даже если бы смерть животного не наступила на месте, шансов выжить у сохатого было не много - он сломал ногу, а после такой травмы восстанавливаются лишь единицы. Напомним, в январе под Апатитам пытались спасти лосенка, который также попал под машину, но остался жив, но увы, он погиб от шока через пару дней.

ИСТОЧНИК KP.RU