2019-10-29T09:35:31+03:00
Общество

Самый крупный долг по зарплате в Мурманской области - у морского пароходства

Компания не выплатила своим сотрудникам 91 миллион рублей
Мария ПАШЕНКОВА
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514 сотрудников Мурманского морского пароходства месяцами не видели зарплату. Фото: bloger51.com514 сотрудников Мурманского морского пароходства месяцами не видели зарплату. Фото: bloger51.com
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Как сообщили в Российском профессиональном союзе моряков, самый крупный долг по зарплате в Заполярье - у Мурманского морского пароходства. Это без малого 91 миллион рублей. Удивляться тут нечему: некоторых нынешних и экс-руководителей компании недавно поместили под домашний арест по подозрению в незаконном выводе средств.

Напомним, речь идет о более чем полумиллиарде рублей. Пока простые моряки месяцами не видели зарплаты и не могли вернуться домой из зарубежных рейсов, вышестоящие покупали в домашние коллекции дорогие картины. Заработанных денег до сих пор ждут 514 человек.

- Причину такой крупной задолженности списывают на тяжелое финансовое положение, вызванное совокупностью разных факторов. Это свыше 70 миллионов перед налоговыми органами, неисполнение обязательств контрагентами, долги по кредитам перед ПАО «Сбербанк» , в залоге у которого находится практически все имущество пароходства, экономический кризис, а также аресты, наложенные на расчетные счета и пароходы компании, - сообщили в Союзе. - Так, в настоящее время из 11 имеющихся в пароходстве судов четыре арестованы и находятся в иностранных портах: «Северная земля» – порт Авилес (Испания), на борту 14 членов экипажа; «Всеволод Белецкий» – порт Халдия (Индия), на судне 4 моряка; «Заполярье» – порт Мортиль (Испания), здесь «застряли» 8 членов экипажа; «Хатанга» стоит в польской Гдыне – 9 членов экипажа, на борту находятся три моряка, их максимальный срок пребывания на судне превышен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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