2019-10-29T08:53:49+03:00
Политика

В правительстве Мурманской области сократят десятки ставок

Новая структура не потребует дополнительных расходов
Елена МОЛОДЦОВА
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Изменения в структуре регионального "белого дома" должны пройти безболезненно для бюджета. Фото: архив "КП"Изменения в структуре регионального "белого дома" должны пройти безболезненно для бюджета. Фото: архив "КП"
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Накануне губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил новую структуру своего правительства, представив 26 органов представительной власти. Напомним, часть ведомств была упразднена, а вместо них появились новые. Правда, есть среди них и орган, который в «белом доме» создают с нуля - комитет по туризму. И тут возникает закономерный вопрос, за чей счет праздник?

Хоть глава региона и призывает коллег относится к деньгам налогоплательщиков ответственно, но не приведет ли все эти пертурбации к новым затратам? Бюджет-то не резиновый!

- Увеличения расходов не потребуется. В правительстве будут сокращены десятки ставок. Экономия пойдет на дополнительное премирование тех, кто показывает результат, - подчеркивает Андрей Чибис.

Кстати, пока глав нет еще у семи ведомств. Их имена глава региона держит в тайне, но обещал озвучить в самое ближайшее время. По закону, у него еще целый месяц, чтобы определиться с кандидатурами.

Еще один нюанс: вице-губернаторы, министры и председатели комитетов хоть и избавились от приставок и.о., но пока остаются на испытательном срок, который Андрей Чибис определил в шесть месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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