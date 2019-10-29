2019-10-29T11:51:51+03:00
Общество

Сломавшая в поезде Мурманск - Санкт-Петербург руку женщина отсудила 1,4 миллиона рублей

Пассажирка неудачно упала с верхней полки
Мария ПАШЕНКОВА
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Женщина стала забираться на верхнюю полку, но не удержалась и полетела вниз.Женщина стала забираться на верхнюю полку, но не удержалась и полетела вниз.Фото: Алексей КОСЕНЧУК
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У некоторых пассажиров есть страх верхних полок: повернешься во время сна и полетишь вниз. Такая беда приключилась с жительницей северной столицы.

Летом прошлого года она ехала на поезде Мурманск - Санкт-Петербург. В ночь с 8 на 9 июля пассажирка полезла на верхнюю полку, но не удержалась и упала. Причем очень неудачно - женщина сломала руку. Травма была серьезной. В клинике военной травматологии и ортопедии ВМА имени С. М. Кирова, куда обратилась петербурженка, ей диагностировали закрытый оскольчатый перелом диафиза левой плечевой кости в средней трети со смещением отломков

- Гражданская ответственность перевозчика АО «ФПК» застрахована в АО «СОГАЗ», куда 20 август 2018 года истица обратилась с заявлением о выплате страхового возмещения, однако 18 сентября 2018 года ей было отказано, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Впрочем, женщина не стала сдаваться и все-таки выиграла суд. Причем получила даже больше, чем могла бы в первый раз.

Всего даме должны выплатить почти 1,4 миллиона рублей. В сумму входят страховое возмещение (440 тысяч рублей), неустойка (440 тысяч рублей), компенсация морального вреда (10 тысяч рублей), штраф (445 тысяч рублей), расходы по оплате представителя (30 тысяч рублей), расходы по оплате судебной экспертизы (23 тысяч рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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