Андрей Чибис сохранил за собой полномочия председателя правительства Мурманской области

СЕГОДНЯ 18:45 2019-10-28T18:37:04+03:00

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28 октября стал известен новый состав правительства Мурманской области. Правда, с оговоркой, что еще не все ведомства получили руководителей. Так, пока нет никого в кресле в министерстве образования и науки или министерства цифрового развития.

Но у главы региона есть еще месяц после инаугурации, состоявшейся 27 сентября, чтобы восполнить пробелы.

А меж тем сам Андрей Чибис сохранил за собой функции председателя правительства региона. Об этом он сообщил журналистам во время брифинга по новой структуре регионального "белого" дома. Ранее была информация, что эту роль будет выполнять кто-то из его замов.

Напомним, что с этого года губернатор Мурманской области также может влиять на состав министерств не только в плане назначения "верхушки". Министры теперь должны согласовывать с главой Заполярья своих заместителей.

ИСТОЧНИК KP.RU