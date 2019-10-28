2019-10-28T18:37:04+03:00
Политика

Андрей Чибис сохранил за собой полномочия председателя правительства Мурманской области

Губернатор представил новую структуру "белого" дома
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Андрей Чибис представил новый состав правительства Мурманской области.Андрей Чибис представил новый состав правительства Мурманской области.Фото: Елена МОЛОДЦОВА
Изменить размер текста:

28 октября стал известен новый состав правительства Мурманской области. Правда, с оговоркой, что еще не все ведомства получили руководителей. Так, пока нет никого в кресле в министерстве образования и науки или министерства цифрового развития.

Но у главы региона есть еще месяц после инаугурации, состоявшейся 27 сентября, чтобы восполнить пробелы.

А меж тем сам Андрей Чибис сохранил за собой функции председателя правительства региона. Об этом он сообщил журналистам во время брифинга по новой структуре регионального "белого" дома. Ранее была информация, что эту роль будет выполнять кто-то из его замов.

Напомним, что с этого года губернатор Мурманской области также может влиять на состав министерств не только в плане назначения "верхушки". Министры теперь должны согласовывать с главой Заполярья своих заместителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Мурманской области поблагодарил чиновников-отставников за хорошую работу
В правительстве Мурманской области появился комитет по туризму
В Заполярье пришли морозы: температура в мурманском аэропорту упала до -21 градуса
Заведующая детсадом в Мурманске наняла «мертвые души» и положила в карман 1,2 миллиона рублей
У парка в Апатитах, выход из которого перегородили забором, сделают «зебру»
К зиме Мурманская область оказалась не готова!
Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области поможет семье, задыхающейся от плесени в квартире
В Мурманской области чиновника поймали пьяным за рулем
В Мурманске сбили девочку, которая шла с мамой за руку
В Оленегорске ищут мужчину со шрамом, пропавшего больше полугода назад
Города Мурманской области засверкали 13 световыми конструкциями
Андрей Чибис готов объявить состав нового правительства Мурманской области
В иномарку лидера мурманского ЛДПР въехал гость из Узбекистана
Звезда "Бумера" и "Годунова" носит лонгслив "На Севере - жить!"
Мурманск встретил первый рейс авиакомпании «Победа» северным сиянием