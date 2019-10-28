2019-10-28T18:34:30+03:00
Политика

Губернатор Мурманской области поблагодарил чиновников-отставников за хорошую работу

Семи членам правительства не нашлось места в команде перемен
Елена МОЛОДЦОВА
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Андрей Чибис относится к отставникам с уважением. Фото: Правительство Мурманской областиАндрей Чибис относится к отставникам с уважением. Фото: Правительство Мурманской области
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Долгих семь месяцев в Заполярье длилась интрига, кто из команды бывшего губернатора Мурманской области Марины Ковтун продолжит работу в правительстве. Напомним, новый глава региона Андрей Чибис решил не отправлять чиновников в отставку, а сначала посмотреть на их работу. Имена тех, кто пойдет с ним дальше, губернатор озвучил спустя месяц после своей инаугурации. Увы, в команде перемен не нашлось места для семи чиновников. Свои кресла покинули председатель комитета по культуре Сергей Ершов, глава комитета по госзакупкам Ольга Пода, министр транспорта Дмитрий Соснин, министра ЖКХ Владимир Гноевский, министра образования Ирина Ковшира, министр имущественных отношений Олег Мазунов и министр по внутренней политике и массовым коммуникациям Глеб Шинкарчук.

- Я хочу искренне поблагодарить всех сотрудников, которые не вошли в состав нового правительства. В ситуации полной неопределенности они продолжали эффективно работать. Это дорогого стоит, - отметил Андрей Чибис, и подчеркнул, что менять сферу деятельности очень полезно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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