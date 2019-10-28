2019-10-28T18:12:01+03:00
Политика

В правительстве Мурманской области появился комитет по туризму

Еще у двух ведомств появятся новые руководители
Елена МОЛОДЦОВА
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Алексей Коптев займется госзакупками в регионе. Фото: Правительство Мурманской областиАлексей Коптев займется госзакупками в регионе. Фото: Правительство Мурманской области
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Изменения в правительстве Мурманской области коснулись и профильных комитетов. Напомним, глава региона Андрей Чибис преобразовал спортивное и культурное ведомства в министерства. Однако на этом изменения не закончились.

- Комитет государственных закупок возглавит известный и профессиональный юрист Алексей Коптев, который до не давнего времени был заместителем руководителя антимонопольной службы региона. Перед ним стоит задача радикально повысить качество закупок в регионе и сделать так, чтобы они проходили вовремя, а не тогда, когда надо уже строить. Также оградить нашу работу от недобросовестных поставщиков и подрядчиков, - отметил Андрея Владимирович.

Свои посты сохранили Владимир Губинский как глава комитета по тарифному регулированию и Алексей Касаткин как председатель комитета по ветеринарии. А вот кто возьмет руководство в комитете государственного и финансового контроля пока остается интригой. О том, куда уйдет его экс-глава Ольга Пода, не сообщается.

Кроме того, в правительстве появится комитет по туризму, поскольку это отдельная отрасль экономики. Правда, кто возглавит это направление, пока держится в тайне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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