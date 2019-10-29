2019-10-28T18:19:06+03:00
Звезды

В Мурманске мальчишек приглашают на конкурс «Мини мистер»

Ребятам нужно будет рассказать о себе, исполнить танец, смастерить кораблик и выступить с творческим номером
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Все конкурсантов наградят дипломами и памятными подарками. Фото: vk.com/lendk51.Все конкурсантов наградят дипломами и памятными подарками. Фото: vk.com/lendk51.
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Дом культуры Ленинского округа в Мурманске приглашает юных северян принять участие в городском конкурсе «Мини мистер». Тема состязаний – «Юнги Северного флота». Показать свои умения и раскрыть таланты могут мальчиков в возрасте 5-6 лет.

Состязание состоит из нескольких этапов: визитной карточки, костюмированного дефиле, создания поделки и творческого номера.

- Сначала конкурсанты рассказывают о себе, о своих увлечениях и семье в свободной форме. Затем участники все вместе исполняют танец в образе моряков. Композицию разучивают на репетициях под руководством хореографа. Третье задание - нужно смастерить поделку «Кораблик» из любых материалов. Завершающим этапом станет творческий номер в любом жанре: песня, танец, стихотворение и тому подобное, - поясняют в ДК Ленинского округа.

Всех конкурсантов наградят дипломами и памятными подарками, а победителю вручат диплом лауреата и приз.

Чтобы зарегистрироваться и принять участие в конкурсе «Мини мистер», нужно заполнить заявку. Подробности можно узнать по телефону: 8 (8152) -24-26-94.

Заявки принимаются до 1 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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