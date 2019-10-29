В Мурманске мальчишек приглашают на конкурс «Мини мистер»
Дом культуры Ленинского округа в Мурманске приглашает юных северян принять участие в городском конкурсе «Мини мистер». Тема состязаний – «Юнги Северного флота». Показать свои умения и раскрыть таланты могут мальчиков в возрасте 5-6 лет.
Состязание состоит из нескольких этапов: визитной карточки, костюмированного дефиле, создания поделки и творческого номера.
- Сначала конкурсанты рассказывают о себе, о своих увлечениях и семье в свободной форме. Затем участники все вместе исполняют танец в образе моряков. Композицию разучивают на репетициях под руководством хореографа. Третье задание - нужно смастерить поделку «Кораблик» из любых материалов. Завершающим этапом станет творческий номер в любом жанре: песня, танец, стихотворение и тому подобное, - поясняют в ДК Ленинского округа.
Всех конкурсантов наградят дипломами и памятными подарками, а победителю вручат диплом лауреата и приз.
Чтобы зарегистрироваться и принять участие в конкурсе «Мини мистер», нужно заполнить заявку. Подробности можно узнать по телефону: 8 (8152) -24-26-94.
Заявки принимаются до 1 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU