2019-10-28T17:13:04+03:00
Общество

В Заполярье пришли морозы: температура в мурманском аэропорту упала до -21 градуса

А 29 октября ночью в областном центре стукнет -17
Наталья ЛОБАНОВА
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Прошедшей ночью местный аэропорт укутал крепкий мороз. Фото: vk.com/mmk.aero.Прошедшей ночью местный аэропорт укутал крепкий мороз. Фото: vk.com/mmk.aero.
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В ночь с 27 на 28 октября в Мурманской области по-настоящему похолодало: столбики термометров опустились до -21 градуса. Как сообщает группа «Погода в Мурманске» в соцсетях, по большей части холод коснулся главной воздушной гавани Заполярья.

- Аэропорт в Мурмашах ночью достиг рекордной отметки в -21. В Верховье Лотты морозы крепчают еще больше – там минус 24. А на севере Норвегии температура воздуха уже приближается к -30 градусам, - отмечают в сообществе «ВКонтакте».

Тем не менее, пронизывающий холод пока что не успел добраться в другие города Кольского края. Так, в Мурманске, Апатитах, Мончегорске и Кандалакше этой ночью было не ниже -12 градусов.

По данным Мурманского УГМС, в заполярной столице 28 октября до -9. Ветер северо-западный, умеренный. Но, с наступлением сумерек температура воздуха может опуститься до -17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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