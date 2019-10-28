У парка в Апатитах, выход из которого перегородили забором, сделают «зебру»

СЕГОДНЯ 14:09 2019-10-28T14:09:43+03:00

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Буквально неделю назад апатитчане, следовавшие свои привычным маршрутом через парк на улице московской наткнулись на неожиданное препятствие – выход из сквер преграждал забор. Как выяснилось, его поставили по решению администрации.

- Это сделано в интересах безопасности жителей. В отсутствие пешеходного перехода в этом месте очень легко попасть под машину, - объяснил глава администрации Апатитов Николай Бова.

Северяне помоложе вспомнили уроки физкультуры и стали просто перепрыгивать через ограждение, а представителям более старшего поколения пришлось топать в обход парка, чтобы попасть, например, в банк. Надо отдать должное, забор обещали убрать, как только обустроят на этом участке дороги «зебру». Случиться это должно было летом и то, если деньги в бюджете найдутся. Однако к оперативному совещанию у губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Николай Бова неожиданно изменил свое решение.

- Учитывая резонанс в соцсетях, комиссия по безопасности дорожного движения приняла решение в течение двух недель оборудовать на этом участке пешеходный переход. Будут установлены необходимые дорожные знаки, а асфальт будет положен летом, - ответил на вопрос главы региона Николай Бова.

Андрей Чибис еще раз попросил чиновников, принимая решение, думать не о своем удобстве, а о том, как лучше для людей. Тем более, что не так давно глава региона призвал бороться с бессмысленными и не нужными заборами.

ИСТОЧНИК KP.RU