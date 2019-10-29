Северный флот открыл новый хоккейный сезон в Ледовом дворце Мурманска

СЕГОДНЯ 09:12 2019-10-28T18:25:27+03:00

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26 октября в Ледовом дворце Мурманска открылся новый хоккейный сезон. Он начался с товарищеской встречи между командами «К-21» штаба и управления Северного флота и сборной Северной военной хоккейной лиги. Посмотреть на игру пришло много болельщиков и любителей хоккея.

- В первом периоде команда «К-21» забросила две шайбы в ворота соперников. Однако сборная Северной военной хоккейной лиги (СВХЛ) не заставила себя долго ждать, забив две шайбы во втором периоде. В третий обеим командам получилось загнать по две шайбы. Основное время матча закончилось со счетом 4:4. Исход игры решила серия штрафных бросков, в которой команда «К-21» оказалась сильнее, выиграв матч со счетом 5:4, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

После игры командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев поздравил всех с началом хоккейного сезона и отметил, что в числе основных выездных мероприятий на 2019-2020 год запланированы игры за Кубок Главнокомандующего ВМФ и участие в чемпионате Вооруженных сил России по хоккею с шайбой.

Всего в новом сезоне 22 команды СВХЛ планируют сыграть более 300 игр на 17 хоккейных площадках в гарнизонах флота.

ИСТОЧНИК KP.RU