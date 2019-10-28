В Мурманске сбили девочку, которая шла с мамой за руку
В социальных сетях набирает резонанс история о необычном ДТП, которое произошло 26 октября. Собственно говоря, обстоятельства аварии не вызывают вопросов, в отличие от поведения ее участников.
- На улице Егорова возле кафе «Юность» машина сбила ребенка, который шел с мамой. Водитель даже не вышел из машины и не извинился. Мама отвела девочку в сторону, отряхнула одежду, вытерла слезы и пошла. Водителю повезло, что она не вызвала полицию, - такой пост появился в группе «Мурманск ДТП ЧП».
Собственно говоря, мурманчан возмутило поведение матери, решившей оставить поступок автомобилиста безнаказанным.
- Моя дочь видела эту ситуацию. Я даже госномер машины записала. Думала, водитель уедет с места происшествия. Так мама сама ушла, - отмечает Наталия Бажина.
Правда, нашлись те, кто встал на защиту родительницы, объяснив ее поведение банальным шоком.
ИСТОЧНИК KP.RU