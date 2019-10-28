В Мурманске сбили девочку, которая шла с мамой за руку

СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-28T11:40:42+03:00

Авария произошла на глазах у прохожих, но пострадавшие, отряхнувшись, ушли прочь. Фото: m.2gis.ru

Пострадавшие не стали вызывать полицию, а отряхнулись и ушли

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В социальных сетях набирает резонанс история о необычном ДТП, которое произошло 26 октября. Собственно говоря, обстоятельства аварии не вызывают вопросов, в отличие от поведения ее участников.

- На улице Егорова возле кафе «Юность» машина сбила ребенка, который шел с мамой. Водитель даже не вышел из машины и не извинился. Мама отвела девочку в сторону, отряхнула одежду, вытерла слезы и пошла. Водителю повезло, что она не вызвала полицию, - такой пост появился в группе «Мурманск ДТП ЧП».

Собственно говоря, мурманчан возмутило поведение матери, решившей оставить поступок автомобилиста безнаказанным.

- Моя дочь видела эту ситуацию. Я даже госномер машины записала. Думала, водитель уедет с места происшествия. Так мама сама ушла, - отмечает Наталия Бажина.

Правда, нашлись те, кто встал на защиту родительницы, объяснив ее поведение банальным шоком.

ИСТОЧНИК KP.RU