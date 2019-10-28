2019-10-28T11:00:31+03:00
Общество

Города Мурманской области засверкали 13 световыми конструкциями

Еще семь таких арт-объектов появятся в регионе до 1 ноября
Елена МОЛОДЦОВА
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Свет приходит в наши города. Фото: ХибИнформБюроСвет приходит в наши города. Фото: ХибИнформБюро
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Полярная ночь наступает неумолимо. Уже сейчас, в конце октября, светает поздно, а темнеет рано. Новый губернатор Мурманской области Андрей Чибис отказался от идеи установки в столице Заполярья искусственного солнца, но вот подсветить города все же стоит.

- В 15 городах появится 20 таких световых конструкций: инсталляции, украшение фасадов зданий и подсветка деревьев. Подчеркну, это не новогодние украшения, а арт-объекты, призванные рассеять тьму полярной ночи в наших городах, - рассказала Ольга Вовк, советник губернатора, директор Центра городского развития Мурманской области.

На сегодняшний день уже 13 таких конструкций установлены в Мончегорске, Коле, Заозерске, Оленегорске, Полярном, Гаджиево, Мурманске, Североморске и Апатитах. Например, в последнем перед администрацией появилась гигантская лампа накаливания, сделанная из светодиодов. Оставшиеся семь арт-объектов будут смонтированы до 1 ноября в Кировске, Островном, Ковдоре, Кандалакше, Заполярном, Апатитах и Снежногорске.

- На следующий год предусмотрены не только световые инсталляции, которые будут размещаться по городам, но и концепция освещения в целом населенных пунктов. Так уже разработан проект «Город света» для Полярных Зорей. Сейчас начинается разработка освещения Мурманска, и это касается не только световых инсталляций и подсветки зданий, но и утилитарного освещения: проездов, пешеходных переходов, дворов и в целом формирование светового облика всего города, - отметила Ольга Вовк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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