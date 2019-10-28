Андрей Чибис готов объявить состав нового правительства Мурманской области
Ровно месяц прошел с инаугурации нового губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Напомним, глава региона обещал за месяц определиться с составом и структурой нового правительства, подчеркнув, что судьба каждого подчиненного в его руках. К слову, за этот срок свои посты успели покинуть глава министерства природных ресурсов региона Дмитрий Руусалеп, и.о. вице-губернатора Мария Дерунова и и.о. министра строительства Мурманской области Максим Рудь. Кстати, на место последнего была назначен бывший руководитель Фонда капитального ремонта Калининградской области Оксана Астахова, правда, пока тоже с приставкой и.о. Кроме того, в конце прошлой недели Мурманская областная Дума утвердила кандидатуру первого вице-губернатора в лице Оксаны Демченко.
- Состав нового правительства я объявлю сегодня, 28 октября, в 15:00, - сообщил на оперативном совещании Андрей Чибис.
О том, что в его команде могут появиться новые лица из участников конкурса «Лидеры Севера», Андрея Владимирович говорил не раз.
- У нас есть талантливые люди, готовые работать на благо Мурманской области. Новое правительство должно стать кузницей кадров! Не исключено, что в него войдет кто-то из числа конкурсантов, - отметил на днях глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU