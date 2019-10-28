В иномарку лидера мурманского ЛДПР въехал гость из Узбекистана

СЕГОДНЯ 09:57 2019-10-28T10:10:09+03:00

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В минувшие выходные водители отметили День автомобилиста многочисленными авариями. Напомним, только в субботу, 26 октября, на федеральной трассе «Кола» произошло две серьезных аварии, в которых пострадали люди. Случилась такая неприятность на проспекте Ленина в столице Заполярья и с лидером отделения ЛДПР в Мурманской области Максимом Беловым.

- Гость из Узбекистана совсем недавно приехал в Мурманск, несмотря на наличие шипов, парень не смог затормозить и догнал меня на перекрестке, где я спокойно стоял и ждал зеленого сигнала светофора. Как итог, четыре часа ожидания экипажа ДПС, но никто так и не приехал. Хотя сегодня утром очень доброжелательная сотрудница ГИБДД все-таки зарегистрировала ДТП, и мы разошлись, надеюсь страховая теперь бегать не будет, - сообщил Максим Белов в своем аккаунте Facebook.

К слову, сам депутат признает, что дорожные условия в столице Заполярья минувшим вечером были довольно непростые. Тем не менее, в случае с ним авария случилось из-за неумения гостя из Узбекистана управлять автомобилем в условиях зимы.

ИСТОЧНИК KP.RU