Мурманск встретил первый рейс авиакомпании «Победа» северным сиянием

СЕГОДНЯ 22:07 2019-10-27T22:08:56+03:00

Экипаж Boing 737-800 авиакомпании "Победы" впервые вступил на мурманскую землю. За исключением командира воздушного судна Сергея Пасечника, который здесь родился. Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Изменить размер текста: A A

Начиная с 27 октября из аэропорта «Мурманск» будет летать на одну авиакомпанию больше. В 20:00 в главной воздушной гавани Заполярья приземлился первый рейс лоукостера «Победа» из московского аэропорта «Внуково». Мурманск встретил борт морозом и северным сиянием.

- Авиакомпания «Победа» позиционирует себя как низкобюджетный перевозчик, и у мурманчан появилась возможность путешествовать по более скромным ценам. Первый рейс в Мурманск выполнял Boing 737-800 вместимостью 189 человек. Загруженность борта из Москвы 172 пассажира, обратно – 170. Также ожидаем большое количество багажа и двух маломобильных пассажиров, - рассказывает и.о. генерального директора аэропорта «Мурманск» Руслан Степанец.

Одно из требований перевозчика - нельзя касаться трапами или амбулифтами фюзеляжа самолета.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

К прилету самолета авиакомпании «Победа» в воздушной гавани готовились два месяца. Дело в том, что перевозчик предъявляет особые требования к встрече своих бортов. Так, например, обычно обслуживание самолета в среднем занимает 60 минут, а здесь необходимо уложиться в полчаса. Кроме того, «Победа» летает на самых новых и современных лайнерах, поэтому к их фюзеляжу нельзя прикасаться ни трапами, ни амбулифтом.

- Полет и посадка прошли прекрасно. Взлетно-посадочная полоса отличная. Правда, холодно у вас, - делится впечатлениями командир воздушного судна Сергей Пасечник, который оказался уроженцем Мурманска.

Наземный службы обслужили борт лоукостера за 28 минут.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Наземный службы обслужили борт за 28 минут. И в 20:30 самолет вновь взмыл в небо. Теперь воздушные судна этой авиакомпании будут прилетать в Мурманск ежедневно в 20:00 и через полчаса отправляться обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU